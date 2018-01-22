В 2017 году 82% созданного осело в руках 1% людей планеты. В то же время доходы беднейшей части населения мира не росли. Таким образом, разрыв между самыми богатыми людьми и остальным миром в 2017 году увеличился.

Об этом говорится в отчете Oxfam - международной коалиции организаций, которые ведут борьбу с бедностью, пишет ВВС.

Oxfam заявила, что такая статистика, которую критики ставят под сомнение, показывает недостатки действующей системы.

Среди причин такого положения вещей организация называет уклонение от уплаты налогов, влияние компаний на политику, сужение прав рабочих.

Oxfam создает такие отчеты уже пять лет подряд.

В прошлом году организация сообщила, что восемь самых богатых людей на планете имеют столько же денег, сколько самое бедное население мира. Но позже пересмотрела эти данные.

В этом году организация заявила, что 42 самых богатых человека имеют столько же денег, сколько и беднейшая часть населения планеты.

Главный исполнительный директор Oxfam Марк Голдринг объяснил постоянное изменение цифр совершенствованием статистических данных. "В любом случае это - неприемлемый уровень неравенства", - подчеркнул он.

Доклад Oxfam совпал во времени с началом Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе. В этой ежегодной конференции принимают участие многие видные политические и бизнес-лидеры мира.

На самом деле очень трудно разобраться, сколько богатства концентрируется в руках как богачей, так и очень бедных людей.

Самые богатые, как правило, не обнародуют информацию о своих доходах, а многие бедные страны имеют плохую статистику.

Например, в прошлом году Oxfam сообщила, что восемь человек имеют столько же богатства, сколько беднейшая часть населения мира. Сейчас она пересмотрела эту цифру до 61 человека. Это достаточно большой пересмотр.

Существуют другие оговорки относительно данных, на которых основываются такие подсчеты. Например, люди с самым низким достатком не обязательно бедные. Они могут быть высококвалифицированными специалистами с большой суммой студенческого долга, или людьми с высокими доходами, но огромными ипотечным кредитам.

Но независимо от того, сколько людей имеют такое же богатство, как и беднейшая часть мира, проблема неравенства существует. Это и есть главное послание Oxfam в Давосе.

Организация требует переосмыслить бизнес-модели и утверждает, что слишком большое внимание уделяется максимизации прибыли акционеров.

Согласно опросу, в котором приняли участие 70 тыс. человек в десяти странах, 72% респондентов заявили, что хотят, чтобы их правительства срочно решили проблему "разрыва в доходах между богатыми и бедными".

Однако Марк Литтлвуд, генеральный директор аналитического центра Института экономических отношений заявил, что Oxfam стала "одержима богатыми, а не бедными".

"Большие налоги и перераспределение ничем не помогут бедным, богатство не является фиксированным. Богатые люди также должны платить высокие налоги - сокращение их богатства не приведет к перераспределению, а уничтожит его - и пользы не будет ни для кого", - добавляет он.

Сэм Думитриу, руководитель исследовательского отдела в другом аналитическом центре, Институте Адама Смита, говорит, что статистика неравенства от благотворительных организаций "всегда изображает ложную картину".

"На самом деле глобальное неравенство за последние несколько десятилетий сильно сократилось. Поскольку Китай, Индия и Вьетнам провели неолиберальные реформы, которые обеспечивают право собственности, уменьшают регулирование и усиливают конкуренцию, самые бедные люди мира получают огромный прирост заработной платы, и это способствует более равномерному распределению доходов", - подчеркивает он.

Доклад Oxfam основывается на данных Forbes и ежегодника Credit Suisse Global Wealth, который информирует о распределении мирового богатства с 2000 года.

Чтобы определить, чем владеет человек, исследование оценивает его активы (преимущественно имущество и земля) минус долги. Эти данные не включают заработную плату или прибыль.

Такую методологию часто критикуют. Она означает, что студент, который имеет высокие долги, но большой потенциал для заработка в будущем, будет считаться бедным.

Однако Oxfam подчеркивает, что даже если богатство беднейшей части населения мира пересчитать с исключением чистых должников, их общее состояние будет таким же, как у 128 самых богатых миллиардеров.

Ранее "Страна" сообщала, что за последние десятилетия богатые стали еще богаче, а бедных стало много больше.

Также половина мировых богатств оказалась в руках одного процента населения Земли, - Credit Suisse.