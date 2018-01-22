Названы фильмы, которые вошли в число претендентов на кинопремию "Золотая юла"
Вторая национальная кинопремия Украины "Золотая юла" объявила длинный список номинантов. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте премии.
Как сообщили организаторы кинопремии, в этом году "Золотую юлу" будут вручать в 18 номинациях.
Из 77 лент, поданных на участие в конкурсе, в длинный список вошло 59 киноработ: 16 полнометражных игровых, 22 короткометражных игровых, 13 документальных и 8 анимационных, говорится в сообщении.
Полнометражный игровой фильм:
- Dzidzio Контрабас, режиссер Олег Борщевский
- IZI, режиссер Андреа Маньяни
- "Иней", режиссер Шарунас Бартас
- "Инфоголик", режиссер Валентин Шпаков
- "Киборги", режиссер Ахтем Сеитаблаев
- "Кроткая", режиссер Сергей Лозница
- "Граница", режиссер Петер Бебьяк
- "Мир вашему дому", режиссер Владимир Лерт
- "Правила боя", режиссер Алексей Шапарев
- "Припутни", режиссер Аркадий Непиталюк
- "Уровень черного", режиссер Валентин Васянович
- "Сломя голову", режиссер Марина Степанска
- "Урок магии", режиссер Лилия Солдатенко
- "Время хризантем", режиссер Дмитрий Моисеев
- "Красный", режиссер Заза Буадзе
- "Чужая молитва", режиссер Ахтем Сеитаблаев
Короткометражный игровой фильм:
- Uneasiness, режиссер Вячеслав Паренюк
- "Благодать", режиссер Жанна Озерная
- "Бритва", режиссер Дарья Долеско
- "Сирень", режиссер Екатерина Горностай
- "Випускь97", режиссер Павел Остриков
- "Поодаль", режиссер Екатерина Горностай
- "Двери", режиссер Наталья Давыденко
- "Дом", режиссер Ирина Целик
- "Эффект лестницы", режиссер Катя Павленко
- "Иллюзия контроля: Начало", режиссер Владек Занковский
- "Конец месяца", режиссер Олег Исаков
- "Клетка для попугая, говорит", режиссер Ирина Асонова
- "На своей земле", режиссер Александр Кириенко
- "Намерение", режиссер Анна Смелый
- "Невидимая", режиссер Максим Наконечный
- "Нетерпимость", режиссер Владимир Бакум
- "Послевкусие", режиссер Юра Катынский
- "Свиньи", режиссер Роман Дорогой
- "Солатиум", режиссер Кристина Тинькевич
- "Технический перерыв", режиссер Филипп Сотниченко
- "В поле", режиссер Александр Шкрабак
- "Фотоморгана / Photomorgana", режиссер Ирина Кальченко
Документальный полнометражный фильм:
- "Американская мечта. В поисках правды ", режиссер Владимир Мула
- "Дом" Слово ", режиссер Тарас Томенко
- "Веаюфром", режиссер Дмитрий Лавриненко
- "Война химер", режиссер Анастасия Старожицкая
- "Дельта", режиссер Александр Течинский
- "Дикси Ленд", режиссер Роман Бондарчук
- "Контуры", режиссер Олег Черный
- "Почти 10.000 избирателей", режиссер Ульяна Осовская
- "Влекущих, Сладкий, Без Границ или Песни и Танцы о Смерть", режиссер Татьяна Ходаковская
- "Одесситы на Донбассе", режиссер Александр Авшаров
- "Свой голос", режиссер Сергей Маслобойщиков
- "Сердце мамы Гонгадзе", режиссер Вячеслав Бегун
Анимационный фильм:
- "Елювиум - Регенеративная существо", режиссер Стас Сантимов
- "Лабиринт", режиссер Александр Колодий, Степан Коваль
- "Путешествие", режиссер Евгения Киракосян
- "Причинение", режиссер Андрей Щербак
- "Хроники одного города", режиссер Евгений Сивоконь
- "Замечательное чудовище", режиссер Сергей Мельниченко
- "Я купил велосипед", режиссер Никита Лиськов
- "Я Чайник!", Режиссер Оксана Карпус
Победителей конкурса объявят 20 апреля на торжественной церемонии.
Как сообщала "Страна", в апреле прошлого года в номинации "Лучший фильм" победила лента "Гнездо горлицы", она и получила Первую национальную кинопремию "Золотая юла". Награды также получили четверо актеров, сыгравших в фильме.
Ранее мы опубликовали цифры, сколько взяли "Киборги", "Слуга народа" и "Свингеры". Самые кассовые фильмы в украинском прокате за последние годы.