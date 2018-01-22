Вторая национальная кинопремия Украины "Золотая юла" объявила длинный список номинантов. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте премии.

Как сообщили организаторы кинопремии, в этом году "Золотую юлу" будут вручать в 18 номинациях.

Из 77 лент, поданных на участие в конкурсе, в длинный список вошло 59 киноработ: 16 полнометражных игровых, 22 короткометражных игровых, 13 документальных и 8 анимационных, говорится в сообщении.

Полнометражный игровой фильм:

  • Dzidzio Контрабас, режиссер Олег Борщевский
  • IZI, режиссер Андреа Маньяни
  • "Иней", режиссер Шарунас Бартас
  • "Инфоголик", режиссер Валентин Шпаков
  • "Киборги", режиссер Ахтем Сеитаблаев
  • "Кроткая", режиссер Сергей Лозница
  • "Граница", режиссер Петер Бебьяк
  • "Мир вашему дому", режиссер Владимир Лерт
  • "Правила боя", режиссер Алексей Шапарев
  • "Припутни", режиссер Аркадий Непиталюк
  • "Уровень черного", режиссер Валентин Васянович
  • "Сломя голову", режиссер Марина Степанска
  • "Урок магии", режиссер Лилия Солдатенко
  • "Время хризантем", режиссер Дмитрий Моисеев
  • "Красный", режиссер Заза Буадзе
  • "Чужая молитва", режиссер Ахтем Сеитаблаев

Короткометражный игровой фильм:

  • Uneasiness, режиссер Вячеслав Паренюк
  • "Благодать", режиссер Жанна Озерная
  • "Бритва", режиссер Дарья Долеско
  • "Сирень", режиссер Екатерина Горностай
  • "Випускь97", режиссер Павел Остриков
  • "Поодаль", режиссер Екатерина Горностай
  • "Двери", режиссер Наталья Давыденко
  • "Дом", режиссер Ирина Целик
  • "Эффект лестницы", режиссер Катя Павленко
  • "Иллюзия контроля: Начало", режиссер Владек Занковский
  • "Конец месяца", режиссер Олег Исаков
  • "Клетка для попугая, говорит", режиссер Ирина Асонова
  • "На своей земле", режиссер Александр Кириенко
  • "Намерение", режиссер Анна Смелый
  • "Невидимая", режиссер Максим Наконечный
  • "Нетерпимость", режиссер Владимир Бакум
  • "Послевкусие", режиссер Юра Катынский
  • "Свиньи", режиссер Роман Дорогой
  • "Солатиум", режиссер Кристина Тинькевич
  • "Технический перерыв", режиссер Филипп Сотниченко
  • "В поле", режиссер Александр Шкрабак
  • "Фотоморгана / Photomorgana", режиссер Ирина Кальченко

Документальный полнометражный фильм:

  • "Американская мечта. В поисках правды ", режиссер Владимир Мула
  • "Дом" Слово ", режиссер Тарас Томенко
  • "Веаюфром", режиссер Дмитрий Лавриненко
  • "Война химер", режиссер Анастасия Старожицкая
  • "Дельта", режиссер Александр Течинский
  • "Дикси Ленд", режиссер Роман Бондарчук
  • "Контуры", режиссер Олег Черный
  • "Почти 10.000 избирателей", режиссер Ульяна Осовская
  • "Влекущих, Сладкий, Без Границ или Песни и Танцы о Смерть", режиссер Татьяна Ходаковская
  • "Одесситы на Донбассе", режиссер Александр Авшаров
  • "Свой голос", режиссер Сергей Маслобойщиков
  • "Сердце мамы Гонгадзе", режиссер Вячеслав Бегун

Анимационный фильм:

  • "Елювиум - Регенеративная существо", режиссер Стас Сантимов
  • "Лабиринт", режиссер Александр Колодий, Степан Коваль
  • "Путешествие", режиссер Евгения Киракосян
  • "Причинение", режиссер Андрей Щербак
  • "Хроники одного города", режиссер Евгений Сивоконь
  • "Замечательное чудовище", режиссер Сергей Мельниченко
  • "Я купил велосипед", режиссер Никита Лиськов
  • "Я Чайник!", Режиссер Оксана Карпус

Победителей конкурса объявят 20 апреля на торжественной церемонии.

Как сообщала "Страна", в апреле прошлого года в номинации "Лучший фильм" победила лента "Гнездо горлицы", она и получила Первую национальную кинопремию "Золотая юла". Награды также получили четверо актеров, сыгравших в фильме. 

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