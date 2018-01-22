Вторая национальная кинопремия Украины "Золотая юла" объявила длинный список номинантов. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте премии.

Как сообщили организаторы кинопремии, в этом году "Золотую юлу" будут вручать в 18 номинациях.

Из 77 лент, поданных на участие в конкурсе, в длинный список вошло 59 киноработ: 16 полнометражных игровых, 22 короткометражных игровых, 13 документальных и 8 анимационных, говорится в сообщении.

Полнометражный игровой фильм:

Dzidzio Контрабас, режиссер Олег Борщевский

IZI, режиссер Андреа Маньяни

"Иней", режиссер Шарунас Бартас

"Инфоголик", режиссер Валентин Шпаков

"Киборги", режиссер Ахтем Сеитаблаев

"Кроткая", режиссер Сергей Лозница

"Граница", режиссер Петер Бебьяк

"Мир вашему дому", режиссер Владимир Лерт

"Правила боя", режиссер Алексей Шапарев

"Припутни", режиссер Аркадий Непиталюк

"Уровень черного", режиссер Валентин Васянович

"Сломя голову", режиссер Марина Степанска

"Урок магии", режиссер Лилия Солдатенко

"Время хризантем", режиссер Дмитрий Моисеев

"Красный", режиссер Заза Буадзе

"Чужая молитва", режиссер Ахтем Сеитаблаев

Короткометражный игровой фильм:

Uneasiness, режиссер Вячеслав Паренюк

"Благодать", режиссер Жанна Озерная

"Бритва", режиссер Дарья Долеско

"Сирень", режиссер Екатерина Горностай

"Випускь97", режиссер Павел Остриков

"Поодаль", режиссер Екатерина Горностай

"Двери", режиссер Наталья Давыденко

"Дом", режиссер Ирина Целик

"Эффект лестницы", режиссер Катя Павленко

"Иллюзия контроля: Начало", режиссер Владек Занковский

"Конец месяца", режиссер Олег Исаков

"Клетка для попугая, говорит", режиссер Ирина Асонова

"На своей земле", режиссер Александр Кириенко

"Намерение", режиссер Анна Смелый

"Невидимая", режиссер Максим Наконечный

"Нетерпимость", режиссер Владимир Бакум

"Послевкусие", режиссер Юра Катынский

"Свиньи", режиссер Роман Дорогой

"Солатиум", режиссер Кристина Тинькевич

"Технический перерыв", режиссер Филипп Сотниченко

"В поле", режиссер Александр Шкрабак

"Фотоморгана / Photomorgana", режиссер Ирина Кальченко

Документальный полнометражный фильм:

"Американская мечта. В поисках правды ", режиссер Владимир Мула

"Дом" Слово ", режиссер Тарас Томенко

"Веаюфром", режиссер Дмитрий Лавриненко

"Война химер", режиссер Анастасия Старожицкая

"Дельта", режиссер Александр Течинский

"Дикси Ленд", режиссер Роман Бондарчук

"Контуры", режиссер Олег Черный

"Почти 10.000 избирателей", режиссер Ульяна Осовская

"Влекущих, Сладкий, Без Границ или Песни и Танцы о Смерть", режиссер Татьяна Ходаковская

"Одесситы на Донбассе", режиссер Александр Авшаров

"Свой голос", режиссер Сергей Маслобойщиков

"Сердце мамы Гонгадзе", режиссер Вячеслав Бегун

Анимационный фильм:

"Елювиум - Регенеративная существо", режиссер Стас Сантимов

"Лабиринт", режиссер Александр Колодий, Степан Коваль

"Путешествие", режиссер Евгения Киракосян

"Причинение", режиссер Андрей Щербак

"Хроники одного города", режиссер Евгений Сивоконь

"Замечательное чудовище", режиссер Сергей Мельниченко

"Я купил велосипед", режиссер Никита Лиськов

"Я Чайник!", Режиссер Оксана Карпус

Победителей конкурса объявят 20 апреля на торжественной церемонии.

Как сообщала "Страна", в апреле прошлого года в номинации "Лучший фильм" победила лента "Гнездо горлицы", она и получила Первую национальную кинопремию "Золотая юла". Награды также получили четверо актеров, сыгравших в фильме.

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