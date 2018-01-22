ГПУ определила основания и порядок проведения служебного расследования в органах прокуратуры в отношении прокуроров.

Соответствующая Инструкция утверждена приказом ГПУ от 6 декабря 2017 года № 343, который вступит в силу со дня официального опубликования.

Поводами для назначения служебного расследования являются обращения (жалобы, заявления) и сообщения граждан, народных депутатов Украины, органов государственной власти и местного самоуправления, предприятий, средств массовой информации. Также служебные расследования могут быть назначены по поручению должностных лиц, предписанию Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции, письменному запросу члена квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, рапорту прокурора, сообщению Генеральной инспекции ГПУ.

По анонимным сообщениям служебное расследование не проводится, кроме случаев, когда речь идет о нарушении требований Закона "О предотвращении коррупции", а информация касается конкретного прокурора и содержит фактические данные, которые могут быть проверены.

Основаниями для проведения служебного расследования являются данные о:

вмешательстве или любом другом влиянии прокурора в служебную деятельность другого прокурора, служебных, должностных лиц или судей;

допущении утечки информации на объектах информационной деятельности органов прокуратуры, разглашении конфиденциальной, служебной информации, потере служебных документов и материалов и т.д.;

потере или похищении служебного удостоверения;

нарушении, допущенном должностными лицами органов прокуратуры, которое могло привести к нецелевому использованию бюджетных средств и потерь;

гибели или травмировании прокурора при исполнении служебных обязанностей, посягательстве на жизнь, здоровье, жилье и имущество прокурора или его близких родственников, связанные со служебной деятельностью прокурора;

неправомерном вмешательстве в деятельность прокурора;

событии, которое произошло при участии прокурора и вызвало негативный общественный резонанс;

использовании прокурором своих служебных полномочий или служебного статуса и связанных с этим возможностей в пользу своих частных интересов или частных интересов третьих лиц;

совершении прокурором действий, содержащих признаки коррупционных правонарушений;

управлении прокурором транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или отказ от прохождения осмотра с целью выявления состояния опьянения;

представлении в анкете добропорядочности прокурора недостоверных данных;

нарушении прокурором требований, запретов или ограничений, установленных Законом "О предотвращении коррупции", "О прокуратуре";

совершении прокурором других действий, порочащих звание прокурора.

Служебное расследование проводится в срок не более одного месяца со дня его назначения. В случае необходимости по мотивированному рапорту председателя комиссии определенный срок может быть продлен, но общий срок проведения служебного расследования не может превышать двух месяцев.

Должностное лицо, которое назначило служебное расследование, в установленном Законом "О прокуратуре" порядке при наличии оснований принимает административные и организационные меры, в том числе освобождение прокурора от административной должности, или инициирует вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности.

В случае установления по результатам служебного расследования деяния, содержащего признаки уголовного или административного правонарушения, должностное лицо безотлагательно принимает меры в порядке, предусмотренном УПК или КоАП.

Ранее "Страна" сообщала, что скандальному прокурору Сусу разрешили внести залог в 1,76 млн вместо домашнего ареста.

Также экс-"важняк" Генпрокуратуры Сус будет подавать апелляцию на огромную сумму залога.