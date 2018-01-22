На рассмотрении Верховного Суда находятся более 22 тысячи дел
По состоянию на 19 января дела между судьями кассационных судов в составе Верховного Суда распределено 22 тысяч дел. Такая информация обнародована на Facebook странице Верховного Суда.
Больше всего дел в Кассационном административном суде - 12 755 дел.
По другим подразделениям суда дела распределены следующим образом:
Кассационный гражданский суд - 5 037 дел;
Кассационный хозяйственный суд - 1 701 дело;
Кассационный уголовный суд - 2 600 дел.
Фото: facebook.com/supremecourt.ua
Напомним, Верховный Суд как единая кассационная инстанция работает с 15 декабря. С этого же дня вступили в силу новые процессуальные кодексы. Были ликвидированы кассационные суды и начат процесс передачи дел. О проделанной работе уже отчитался Кассационный гражданский суд.
Как сообщала "Страна", ранее Верховный суд разрешил украинским банкам насчитывать проценты на проценты по кредитам.
Мы писали, что Верховная Рада отказалась помочь с кредитами украинцам, чье жилье осталось в "ЛДНР".