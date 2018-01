Обладатель чемпионского пояса по версии WBO боксер Александр Усик записал музыкальное видео, в котором смеется над самим собой и своим английским.

В день официальной процедуры взвешивания перед боем с Марко Хуком наш спортсмен необычно ответил на вопрос "How do you feel?" (Как вы себя чувствуете?).

Он сказал: "I’m feel. I’m very feel!". (Я чувствую. Я очень чувствую).

На следующий день, когда готовящийся к бою боксер уже знал, что допустил досадную ошибку, на аналогичный вопрос снова ответил: "I’m feel. I’m very feel!".

После этого у Александра Усика родилась идея создать песню, которая через полтора месяца и была записана в студии.

Видео: facebook.com/Alexanderusyk

