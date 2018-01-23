В воскресенье, 21 января 2018 года на СК "Айсберг" в Кременчуге состоялся центральный матч 31 тура регулярного чемпионата Украины по хоккею (УХЛ).

За матчем ХК "Кременчук" - "Донбасс" на реконструированной арене наблюдало рекордное для Украинской хоккейной лиги число зрителей на трибунах - 928, передает пресс-служба УХЛ.

До этого больше всего болельщиков на матче УХЛ было зафиксировано в прошлом сезоне. За игрой "Донбасса" и "Кривбасса" 24 декабря 2016 года в Дружковке наблюдало 750 зрителей.

До возращения в Кременчуг "горожане" в нынешнем сезоне по посещаемости были на предпоследнем месте. Это произошло из-за того, что кременчугские хоккеисты временно проводили свои домашние встречи в броварском "Терминале" под Киевом.

Матчи УХЛ в Белой Церкви, Дружковке, Новояворовске и Харькове также обычно проходят при заполненных трибунах, но из-за малого количества зрительских мест в ледовых дворцах не могут похвастаться такой посещаемостью, как в Кременчуге.

Общая вместимость ледовой арены "Айсберг" в Кременчуге после реконструкции составляет более 1000 человек.

Свой следующий матч "горожане" проведут 24 января против "Белого Барса". Начало поединка в 18:00, прямая трансляция – на телеканале XSPORT. Ранее поддержку болельщиков отмечали главный тренер "Кременчука" Александр Савицкий и форвард команды Антон Рубан.

Видео: youtube.com/УХЛ

Как сообщала "Страна", "Белый барс" одержал пятую победу подряд в регулярному чемпионате Украины по хоккею. Счёт хозяева открыли уже на третьей минуте поединка.

Напомним, что ХК Донбасс установил рекорд хоккейного чемпионата Украины по числу побед подряд.