Сотрудники Дельта банка самостоятельно увеличивали лимиты по кредитным картам клиентов, а затем снимали их без ведома владельцев карт. Таким образом вывели средств на примерно 4,5 млрд грн.

К таким выводам пришли специалисты Фонда гарантирования вкладов, проанализировав залоги, который финучреждение передавало Нацбанку в обеспечение по кредитам рефинансирования, сообщает сайт организации.

"Общая сумма мошеннических операций, проводимых с использованием сфальсифицированных документов, составляет $2,6 млрд, или 74,5 млрд грн по состоянию на 18 января 2018 года", - сообщили в Фонде.

Убытки государства и НБУ от мошеннических действий руководства Дельта банка превышают 900 млн грн.

При этом в ФГВФЛ оценили реальную стоимость активов Дельта банка 29,2 млрд грн – всего около трети от их балансовой стоимости. Учитывая, что реестр кредиторов содержит требования на сумму 53,77 млрд грн, 24,5 млрд грн из них выплатить будет нечем.

В Фонде пришли к выводу, что такая ситуация сложилась в результате многочисленных злоупотреблений акционеров и руководства банка. Тут систематически фальсифицировали отчетность и документы, а часть внесенных в капитал средств и вовсе оказались фейковыми.

"Уставный капитал увеличивался за счет циклических операций, в том числе, с временно привлеченными ресурсами, что привело к несоответствию зарегистрированного капитала реально внесенным средствам", - сообщает Фонд гарантирования.

Нашли в Фонде и неоднократные случаи обналичивания фиктивных средств на реальные деньги при помощи фальсификации SWIFT-сообщений. В банке проводили кредитные операции с нарушением валютного законодательства, в отдельных случаях не брали плату за пользование деньгами или вовсе выдавали займы без намерения требовать возвращения средств.

Обратили внимание в Фонде и на махинации с подсчетом нормативов. Оказалось, что те рассчитывались на основании ложных данных, учитывающих несуществующие средства. Хуже того: таким образом руководство скрывало от Нацбанка реальное положение дел в финучреждении и даже умудрялось получать рефинансирование от центробанка.

 

Ранее "Страна" сообщала, что суд отменил вывод Дельта Банком более миллиарда гривен.

Также по долгам "Дельта Банка" на торги выставили тысячи платежных терминалов.

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