Предприятие компании Roshen "Винницкий молочный завод" по состоянию на ноябрь 2017 года является крупнейшим экспортером молочной продукции в Украине. Об этом сообщает "Дело" со ссылкой на Ассоциацию производителей молока.

Так, в ноябре экспорт сухого молока составил 1,7 тыс. тонн. В топ-3 экспортеров также вошли ЧП "Белоцерковская агропромышленная группа" (244 тонн) и ГП "Староконстантиновский молочный завод "(180 тонн).

Экспорт сухого цельного молока составил 346 тыс. тонн, из которых 260 тыс. тонн экспортировал "Винницкий молочный завод "Рошен" и по 42 тонны - ЗАО "Купянский МКК" и ООО "Милкиленд".

Масла на внешние рынки было поставлено 3,8 тыс. тонн. При этом 711 тонн экспортировал "Винницкий молочный завод "Рошен", 310 тонн ОДО "Рожищенский сырзавод" и 222 тонн ПАО "Яготинский маслозавод".

Сообщается, что в первом полугодии 2017 года лидерами по экспорту сухих молока и сливок (в натуральном выражении) стали "Винницкий молочный завод "Рошен" (15%), "Староконстантиновский молочный завод" (8%), "Белоцерковская агропромышленная группа" (8%), "Ружин-молоко" (4%) и "Веселиновский завод сухого обезжиренного молока" (4%).

По данным Государственной службы статистики, производство молока в Украине в 2017 году (без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя, части зоны проведения АТО) сократилось на 0,5% по сравнению с 2016 годом - до 10,329 млн тонн.

Ранее "Страна" сообщала, что в детском питании компании Lactalis обнаружили сальмонеллез. С рынка отзывают 12 миллионов пачек сухого молока.

Еще напомним, что с 1 января в украинских магазинах исчезло молоко второго сорта.