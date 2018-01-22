Среди погибших во время нападения на отель "Интерконтиненталь" в Кабуле оказалось девять граждан Украины.

Украинский МИД сообщает о 7 погибших, а президент Петр Порошенко пообещал оказать помощь семьям украинцев.

Как заявил афганской службе "Радио Свобода" заместитель представителя министерства внутренних дел Афганистана Нусрат Рахими, всего погибло 14 человек.

"Четырнадцать иностранцев погибли, включительно с одним киргизским гражданином, одним греческим гражданином и девятью гражданами Украины. Лица других еще неизвестны. Мы вскоре идентифицируем их", – сказал он.

Посол Украины в Таджикистане и Афганистане Виктор Никитюк подтвердил информацию лишь о семи погибших гражданах Украины в результате теракта, который произошел 20 января.

Ранее "Страна" сообщала, что стали известны имена украинских пилотов, которые погибли в теракте в Кабуле. Фото.

Также в соцсетях появились фото погибших в Кабуле украинских стюардесс.