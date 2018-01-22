Мэр Вилково Одесской области Николай Дзядзин заявил, что отремонтировать опоры, которые поставляли ток до города и всего Килийского района, можно только через месяц. Об этом сообщает "Громадське".

В городе два генератора обеспечивают работу больницы, которая стала одновременно пунктом обогрева для населения.

"Мы также дали запрос на дополнительные генераторы в облсовет. Часть населения, имеющие в домах печки, обогреваемые дровами и углем. В пункте обогрева больницы можно попить чаю, зарядить телефоны и компьютеры. Есть также супермаркет, в котором с 7 утра до 24 можно подзарядить технику", - отметил городской голова.

Вилково называют "украинской Венецией" из-за расположенности города на воде. Численность населения здесь около 10,8 тысяч человек.

Местный житель Вилково, Михаил Клок говорит, что такого урагана, как 18 января, у них не было последние 50 лет.

"Был сильный ветер, дождь переходил на мокрый снег при минусовой температуре, порывы ветра достигали 28 метров, при гололедице - это страшно", - рассказал он.

Проблема в том, что высоковольтные линии идут по полям, а поля из-за непогоды сейчас размокшие, никакая техника к ним не может подобраться, даже армейская.

По информации ГосЧС Одесской области, продолжаются работы по восстановлению электроснабжения в Вилково. Работают две электростанции для больницы и насосной станции.

Как сообщала "Стрнаа", ранее полиция объявила в розыск мэра Вилково по делу о растрате.

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