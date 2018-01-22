Златан Ибрагимович сделал огромное тату со львом, Буддой и человеком да Винчи
Шведский легионер английского Манчестер Юнайтед Златан Ибрагимович, который недавно поправился от тяжелой травмы, порадовал своих фанов в Instagram невероятно красивым тату, которое заняло всю спину футболиста.
Всего за семнадцать часов новое тату футболиста лайкнули 1 130 368 человек. Златан Ибрагимович часто называл себя то Завоевателем, то Львом и перенес эти символы на спину.
Огромная оскаленная морда льва вплетена в феерический узор из перьев, изображений Будды, Витрувианского человека Леонардо да Винчи и прочих символов.
Фото: instagram.com/iamzlatanibrahimovic
Напомним, ранее "Страна" рассказывала, что Златан Ибрагимович хочет вернуться в сборную Швеции, чтобы сыграть на чемпионате мира-2018.
Также мы сообщали, что Златан Ибрагимович показал голову своей гигантской статуи.