В харьковском метро из-за двух подозрительных коробок эвакуировали пассажиров. Об этом сообщил директор департамента по вопросам связей с общественностью харьковского горсовета Юрий Сидоренко в соцсети Facebook.

"Закрываем станции метро им. Академика Барабашова по требованию полиции. На платформе найдены две безхозные коробки. Пассажиров выводим, вызываем взрывотехников", - написал он.

После тщательной проверки коробок станцию метро открыли.

В коробках оказался лак для ногтей.

Фото: facebook.com

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