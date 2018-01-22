В Харькове эвакуировали метро из-за двух коробок с лаком для ногтей
В харьковском метро из-за двух подозрительных коробок эвакуировали пассажиров. Об этом сообщил директор департамента по вопросам связей с общественностью харьковского горсовета Юрий Сидоренко в соцсети Facebook.
"Закрываем станции метро им. Академика Барабашова по требованию полиции. На платформе найдены две безхозные коробки. Пассажиров выводим, вызываем взрывотехников", - написал он.
После тщательной проверки коробок станцию метро открыли.
В коробках оказался лак для ногтей.
Фото: facebook.com
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