"Страна" публикует астрологический гороскоп для всех знаков Зодиака на эту неделю, с 22 по 28 января.

Овен

Ближайшая неделя будет очень насыщенной событиями. Для людей творческих профессий она будет особенно удачной. Все идеи будут приняты окружающими более чем благосклонно, а влиятельные личности поддержат в любых начинаниях. Однако в работе придется преодолевать больше препятствий, чем обычно. Конкуренты могут активизироваться. Вам стоит поберечь нервы и не тратить лишних сил, направив всю энергию на конкретные дела – тогда усилия увенчаются материальным успехом. В личной жизни возможны новые перспективные знакомства, а выходных звезды рекомендуют провести среди как можно большего количества людей.

Телец

На этой неделе вам придется приложить максимум усилий к тому, чтобы довести до конца начатые дела. Необходимо как следует потрудиться, чтобы направить свою жизнь в нужное русло. Однако ваши усилия принесут отличные результаты, и вы успеете сделать за эту неделю гораздо больше, чем ожидали. Правда, в общении с коллегами возможны проблемы. Члены семьи тоже могут проявить себя не с лучшей стороны. Зато ближе к концу недели появятся отличные перспективы любовного свидания или интересного общения.

Близнецы

На этой неделе на вас свалится множество дел. Старайтесь браться только за самое необходимое. Вы можете почувствовать энергетический спад, так что позаботьтесь о своем здоровье. А что касается важных, но несрочных дел, лучше подождать более благоприятного времени. А пока что срочно избавляйтесь от негативных мыслей, потому что сейчас есть большой риск, что они станут релаьностью.

Рак

Эта неделя отлично подходит для новых начинаний, покупок, знакомств и романтических встреч. Старайтесь равномерно распределять работу и отдых. В делах на этой неделе вы преуспеете, и возможно, найдете дополнительный источник заработка или получите премию на основной работе. На выходных постарайтесь провести время на свежем воздухе, а также обновите свой гардероб.

Лев

На этой неделе вы с головой окунетесь в повседневные дела. Также, возможно, придется решать семейные конфликты, поэтому работа отойдет на второй план. Постарайтесь не идти на поводу у эмоций. Ведите себя спокойно и действуйте размеренно. Кроме того, усилится ваше стремление к порядку и чистоте, так что самое время заняться облагораживанием окружающего вас пространства.

Дева

Ситуация на работе может осложниться, поэтому лучше отложить самые серьезные дела на потом. На этой неделе стоит ограничить общение и побыть наедине с собой. Также тщательно следите за состоянием своего здоровья. На выходных можно немного расслабиться и провести время в веселой компании. А чтобы совместить приятное с полезным, обсудите с друзьями совместные планы на будущее.

Весы

Финансовая сфера на этой неделе не особо порадует. На все желания денег может не хватить, а расставить приоритеты будет непросто. Тем не менее, не стоит ссориться из-за финансов с близкими людьми – старайтесь найти компромисс. Не стоит афишировать свои планы – недоброжелатели не дремлют. Зато на этой неделе вас ждет приятное известие, которое касается хороших перспектив в работе и финансах.

Скорпион

На этой неделе звезды не советуют вам следовать чужим советам Ориентируйтесь только на свое мнение и отстаивайте его до последнего. В финансовом плане неделя будет удачной – вы сможете рассчитаться со старыми долгами или купить что-то давно желанное. Старайтесь настроить себя на позитив всеми доступными способами – приятным хобби, музыкой или походом в кино.

Стрелец

На этой неделе вам не стоит рассказывать направо и налево о своих планах. Старайтесь выдавать поменьше информации окружающим, особенно если вы не уверены в их порядочности на все сто. Избегайте любых рисков, особенно связанных с финансами. Ближе к концу недели вас ждут денежные траты, однако они будут приятными – на развлечения и отдых с семьей. Уделите на этой неделе побольше внимание лично себе и не стремитесь к лидерству.

Козерог

Ваши планы на этой неделе, возможно, будут осуществлены не полностью или не совсем так, как вам бы хотелось, но это не беда. В финансовом плане неделя будет удачной, однако на конец недели лучше не планировать серьезных покупок. В работе звезды рекомендуют сделать паузу и немного отдохнуть – вы слишком давно этого не делали. Займитесь определением своих целей на будущее, а также самообразованием и получением новых навыков.

Водолей

На этой неделе события будут развиваться вне пределов вашего контроля. Новые начинания лучше отложить на более благоприятное время, а эту неделю провести в режиме ожидания. Займитесь собой, своим внешним видом и состоянием души. Единственное, чего не удастся избежать, - это решение текущих финансовых вопросов, и игнорировать их не стоит, иначе это грозит денежными потерями.

Рыбы

Вы найдете общий язык с родственниками, поэтому сейчас самое время для совместных начинаний. Особенно неделя благоприятна для ремонта и обустройства дома. При этом будьте осторожны и поберегите себя в быту. Физические нагрузки и занятия спортом очень полезны, но в этот период не доводите себя до изнеможения. В работе не все будет складываться так, как хотелось бы, и причина – в ослаблении вашей активности. Однако уже к концу недели вы почувствуете прилив свежих сил.