Несмотря на то, что Мирча Луческу уже давно покинул питерский Зенит, его игроки продолжают вспоминать бывшего тренера, причем исключительно в негативном плане.

Так, например, голкипер Зенита Юрий Лодыгин крайне нелицеприятно высказался о стиле работы Луческу-тренера, обвинив его в том, что игроки не понимали его установок и что Луческу мог общаться с русскими футболистами - на португальском, а с легионерами - на русском.

Ответ Мирчи Луческу, и причем довольно жесткий, не заставил себя ждать. Румынский специалист дал интервью порталу 8news, в котором заявил, что сомневается в уме вратаря Зенита.

"Что касается слов Юрия о передачах - когда ты под давлением, следует отдавать длинные пасы. Если есть пространство, нужно играть в короткий пас и строить игру от своей штрафной, выходить вперед. Это же так просто. Почему же он тогда говорит, что это сложно? После таких слов я начинаю сомневаться в его уме. О языке - я говорю на семи. Возможно, иногда я могу говорить на португальском, английском, русском... Но в футболе есть только один язык - футбольный! И игроки должны знать его", - заявил Мирча Луческу.

Он также признался, что заявление Лодыгина крайне удивило его и по полочкам разложил свои аргументы.

"Я не понимаю Лодыгина. Я сделал в футболе намного больше, чем он. Юрию надо быть немного более скромным, чтобы добиться таких же достижений.

Когда я был представлен главным тренером Зенита, все журналисты расспрашивали меня о вратарях, потому что последние два года они совершали много ошибок. Я сказал, что должен доверять им и буду наблюдать за каждым в игре в течение года и лишь потом принимать решения.

Сначала я доверял Юрию Лодыгину, но он часто ошибался. Это были большие профессиональные ошибки в Лиге Европы в матчах с Маккаби в Тель-Авиве, где он совершил невероятные просчеты, и Дандолком, где Юрий пропустил с 30 метров, в чемпионате и в Кубке России. И все это время я продолжал доверять ему, но он всегда играл слишком расслабленно.



Я с самого начала решил, что Михаил Кержаков будет играть в Кубке России, а Лодыгин –в чемпионате. Но в матче с Анжи Миша был удален, и я был вынужден выпустить Лодыгина. Тогда Юрий совершил еще одну ошибку. Он ошибся не как вратарь, а именно как человек – был слишком расслабленным и поверхностным. Потом был матч с "Краснодаром". На последних минутах он мог легко спасать ворота, но не приложил должных усилий. Я говорил ему об этом: "Юра, ты мог брать этот мяч, а не делать то, что делал ты".

Лодыгин - это игрок, который очень сильно любит публику. Я объяснял ему, что он ведет себя не как профессиональный футболист, а как актер. Приведу пример. Когда надо выбить мяч, он ждет минимум минуту, чтобы его застала камера. Когда команда празднует гол, он старается всячески привлечь внимание телевидения своими жестами и движениями.



Я предупредил Лодыгина: "Такой игрок мне не нужен. Мне нужен настоящий голкипер, способный спасать команду в сложных ситуациях, показывать хорошую игру и давать результат. Если все будет продолжаться так же, то другие голкиперы заслужат шанс показать себя".



Если подвести итог, Лодыгин внес вклад в вылет Зенита из Лиги Европы и Кубка России. Он допускал ошибки в чемпионате против Спартака, Краснодара и многих других команд. Мы финишировали третьими в чемпионате России, где нам не хватило одного очка до зоны Лиги чемпионов. И не хватило его, потому что Лодыгин внес в это свой вклад. Проблема Юрия в том, что он считает себя звездой и уверен в том, что его никто не должен трогать. Я не принимаю такого отношения к работе, мне нужен был профессиональный голкипер, а не актер", - рассказал Мирча Луческу.

Ранее "Страна" рассказывала, как Луческу встретился с Гвардиолой, Фернандиньо и Фонсекой в Харькове.