Президентом ПАСЕ был избран итальянец Микеле Николетти. Об этом сообщает пресс-служба ПАСЕ.

"Теплые поздравления Микеле Николетти из Италии, который только что был избран 31-м президентом Ассамблеи!", - говорится в сообщении.

Микеле Николетти, фото - website-pace.net

Утверждение его на эту должность состоялось в понедельник, 22 января, на открытии январской сессии ПАСЕ в Страсбурге.

Новоизбранный председатель ПАСЕ отметил, что будет настаивать на продолжении диалога с российским парламентом. Он выразил сожаление, что РФ отказалась от участия в работе Ассамблеи.

Напомним, Россия официально отказалась от участия в январской сессии ПАСЕ.

Больше того, Кремль отказался пускать наблюдателей ПАСЕ на президентские выборы в России.