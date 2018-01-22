Новым президентом ПАСЕ избрали итальянца Микеле Николетти
Президентом ПАСЕ был избран итальянец Микеле Николетти. Об этом сообщает пресс-служба ПАСЕ.
"Теплые поздравления Микеле Николетти из Италии, который только что был избран 31-м президентом Ассамблеи!", - говорится в сообщении.
Микеле Николетти, фото - website-pace.net
Утверждение его на эту должность состоялось в понедельник, 22 января, на открытии январской сессии ПАСЕ в Страсбурге.
Новоизбранный председатель ПАСЕ отметил, что будет настаивать на продолжении диалога с российским парламентом. Он выразил сожаление, что РФ отказалась от участия в работе Ассамблеи.
Напомним, Россия официально отказалась от участия в январской сессии ПАСЕ.
Больше того, Кремль отказался пускать наблюдателей ПАСЕ на президентские выборы в России.
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