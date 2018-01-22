Убийство Веремия. Суд до сих пор не получил апелляцию ГПУ на приговор "титушке" Крысину
Апелляционный суд Киева до сих пор не получил апелляцию от Генпрокуратуры на приговор "титушке" Юрию Крысину, который подозревается в убийстве журналиста Вячеслава Веремия. Об этом сообщили в пресс-службе суда на запрос "Украинских новостей".
Представительница суда одновременно допускает, что процесс передачи жалобы задержать в суде первой инстанции.
Напомним, сегодня, 22 января, заканчивается месяц со дня вынесения приговора Крысину. По закону, приговор может быть обжалован в течение 30 дней со дня его объявления.
Как сообщалось, 22 декабря участник убийства журналиста Вячеслава Веремия "титушка" Юрий Крысин получил мягкий приговор - лишь 4 года условно.
Приговор осудили в ОБСЕ, а 12 января стало известно, что ГПУ готовит апелляцию на условный срок для Крысина.