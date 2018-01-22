Апелляционный суд Киева до сих пор не получил апелляцию от Генпрокуратуры на приговор "титушке" Юрию Крысину, который подозревается в убийстве журналиста Вячеслава Веремия. Об этом сообщили в пресс-службе суда на запрос "Украинских новостей".

Представительница суда одновременно допускает, что процесс передачи жалобы задержать в суде первой инстанции.

Напомним, сегодня, 22 января, заканчивается месяц со дня вынесения приговора Крысину. По закону, приговор может быть обжалован в течение 30 дней со дня его объявления.

Как сообщалось, 22 декабря участник убийства журналиста Вячеслава Веремия "титушка" Юрий Крысин получил мягкий приговор - лишь 4 года условно.

Приговор осудили в ОБСЕ, а 12 января стало известно, что ГПУ готовит апелляцию на условный срок для Крысина.