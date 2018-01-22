С 19 января в Украине ввели новые тарифы на полисы "Зеленая карта" для выезжающих за рубеж на автотранспорте.

Об этом сообщает "Интерфакс Украина".

Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) пересчитало стоимость страховых сертификатов, после чего они подорожали на 5,4%.

Теперь стоимость "Зеленой карты" в Украине на 15 дней для поездок по Европе для легковых автомобилей повысится до 848 грн (ранее - 805 грн), для автобусов - 3,187 тыс. грн (ранее - 3,025 тыс. грн), для грузовых автомобилей - 2,001 тыс. грн (ранее - 1,899 тыс. грн).

Стоимость "Зеленой карты" на один месяц для легковых автомобилей составит 1,350 тыс. грн (ранее - 1,282 тыс. грн), автобусов - 4,427 тыс. грн (ранее - 4,202 тыс. грн), грузовиков - 2,656 тыс. грн (ранее 2,521 тыс. грн).

Стоимость полугодового и годового полисов "Зеленая карта" для легковых автомобилей составит 5,995 тыс. грн и 7,422 тыс. грн соответственно, для автобусов - 15,994 тыс. грн и 28,776 тыс. грн, для грузовых автомобилей - 12,573 тыс. грн и 23,729 тыс. грн соответственно

Стоимость полисов для поездок в Азербайджан, Беларусь, Молдову и РФ для легковых автомобилей на 15 дней составит 618 грн (ранее - 586 грн), на один месяц - 909 грн (ранее – 863 грн), на полгода - 2,084 тыс. грн (ранее - 1,978 тыс. грн), на год - 2,967 тыс. грн (ранее - 2,816 тыс. грн).

Полисы "Зеленая карта" - это система страховой защиты потерпевших в ДТП, которая распространяется на территорию 47 стран Европы, Азии и Африки.

В Украине они реализуются с 2009 года и бывают двух видов: вся Европа и Беларусь, Молдова и Россия. Также с 1 января 2016 года украинские полисы "Зеленая карта" начали действовать на территории Азербайджана.

Напомним, что МИД запускает систему "ДРУГ" для пересчета украинцев за рубежом.

Как сообщала "Страна", в Украине запустят дополнительную линию для загранпаспортов, чтобы не было очередей.