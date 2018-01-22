Жена генерального прокурора Юрия Луценко Ирина стала героиней забавного диалога с гардеробщицей в "Украинском доме".

Свидетелем разговора невольно стал корреспондент "Страны", который также стоял в очереди в гардероб.

Ирина Луценко захотела оставить пальто, но лемонстративно отказалась брать с собой номерок.

"Я думаю, вы меня и так узнаете", - заявила Луценко гардеробщице, повернулась и ушла.

"Помнишь Ирину Луценко - помни и ее пальто. Комментарии гардеробщиц на сказанное оставлю за кадром", - написал журналист.

Фото: facebook.com/denis.rafalsky

Соцсети подхватили историю и провели свои аналогии.

Так, некоторые намекнули, что Ирине Луценко недолго до повторения судьбы старухи из сказки "О Золотой Рыбке", которая захотела стать Владычицей морскою

Фото: Макс Бужанский/Facebook

Многие комментаторы упрекнули Ирину Луценко, что такое поведение не говорит о ней как о женщине "третьего тысячелетия"

"Салтычиха третьего тысячелетия. Она скоро прикажет пороть украинцев за неузнавание", - пишет Татьяна Долбня.

А известный украинский гонщик Алексей Мочанов рассказал о своей истории из гардероба.

"Когда-то услышал от гардеробщика одного из ресторанов: "Спасибо за посещение нашего гардероба!", - пишет Мочанов. Он в отличие от Луценко номерок брал, хоть его и так узнают, а некоторые путают с Гошей Куценко.

Журналист Денис Бигус также прокомментировал курьез.

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Хоч за пальтом ти мусиш пізнати

Хоч за аналізами", - написал Бигус на Facebook.

Фото: facebook.com/monti.czardas

Напомним, народный депутат от БПП Ирина Луценко во время сессионных недель появлялась в парламенте с новыми брендовыми сумками или в дорогих дизайнерских туфлях. Так, мы рассмотрели у нее туфли Том Форд на 11-сантиметровых каблуках, полуботинки Jimmy Choo за $1095 и сумку Yves Saint Laurent за $2790.

При этом в интервью Ирина Луценко заверила, что умеет одеваться и это не обязательно должны быть дорогие бренды.