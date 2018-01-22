Донецкий Шахтер, который активно готовится к матчам Лиги чемпионов против итальянской Ромы, пытался приобрести у скромного португальского клуба Портимоненше (13 место в чемпионате Португалии - Прим.Ред.) японского полузащитника Сею Накадзиму.

Об этом передает португальский портал Record.

Сея Накадзима перешел в португальский клуб на правах аренды из японской команды Токио и Портимоненше поначалу принадлежало 20% прав на полузащитника.

Сея Накадзима, фото: wikimedia.org

В японском игроке был заинтересован тренер Шахтера Паулу Фонсека и горняки готовы были отдать за Накадзиму 10 миллионов евро. Однако португальцы выкупили контракт футболиста у Токио и его цена тут же выросла до 20 миллионов евро. После этого Шахтер вышел из переговоров.

Ранее "Страна" сообщала, что Наполи взял "на карандаш" двух полузащитнков Шахтера.