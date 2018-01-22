"Стране" стали известны имена еще двух украинцев, которые погибли в результате теракта в Кабуле. Мы уже писали про погибших в Кабуле украинских стюардесс и публиковали их фото.

Также в результате нападения террористов на гостиницу в столице Афганистана погибли два украинские пилота - Роман Власов и Вячеслав Шишаков.

Информацию подтвердил Сергей Мелащенко, пилот упавшего в Донецке самолета. Он учился вместе с Власовым в 2004-2005 годах в авиационном училище в Кировограде.

Власов работал в авиакомпании Khors Air. На его странице в Facebook указано, что он родом из Орска в Оренбургской области. Там он родился, но проживал в Хмельницком.

Фото: facebook.com/vlasov.romeo

Про второго пилота информации пока мало. Известно, что его зовут Вячеслав Шишаков. Ранее сообщалось, что второй погибший пилот 1974 года рождения и родом из Харьковской области.

Вячеслав Шишаков, фото: facebook.com

Напомним, что Порошенко пообещал оказать помощь семьям украинцев, погибших в Кабуле.

"Страна" рассказывала все, что известно о теракте в Кабуле, в котором погибло 9 украинцев. "Убивали только иностранцев".