В Управлении государственной охраны ушли от прямого ответа на запрос журналистов о том, обеспечивали ли сотрудники УГО охрану президента Петра Порошенко во время его тайного отдыха на Мальдивских островах. Об этом сообщают авторы расследования из проекта "Схемы".

Еще до публикации расследования, редакция обратилась в УГО с просьбой сообщить, отправляли ли они своих сотрудников с Порошенко на Мальдивы, встречали ли потом гаранта в аэропорту "Киев", сколько их было, и есть ли у президента право пользоваться частным самолетом или чартером частной компании для частных перелетов.

В ответе за подписью начальника УГО Валерия Гелетея журналистам ответили, что "запрашиваемые сведения составляют служебную информацию".

В УГО лишь процитировали закон, что государственная охрана должностных лиц обеспечивается непрерывно в местах их постоянного и временного пребывания.

Журналисты напоминают, что 8 января вечером они зафиксировали, что президента в аэропорту "Киев" не встречал привычный кортеж, на перекрестке не дежурили полицейские, а вокруг аэропорта не было нацгвардейцев.

Зато на территорию аэропорта, конспирируясь, время от времени выключая фары, заехали 4 минибуса-фольксвагена и Mercedes – на так называемых "номерах прикрытия".

Ранее "Страна" разбиралась, как Порошенко удалось улететь на Мальдивы по чужому паспорту.

Также мы анализировали, скажется ли на рейтинге Порошенко отдых на Мальдивах за $500 000. "Мы говорим о президенте воюющей страны".