Московский суд по требованию Минюста ликвидировал фонд "Пятое время года", который обеспечивает работу избирательных штабов Алексея Навального. Другого юрлица у команды оппозиционера нет.

Об этом сообщает "Медиазона".

Фонд действует с 28 апреля 2014 года. Это юридическое лицо, через которое ведет операционную деятельность команда Алексея Навального. Фонд арендует помещения под штабы в регионах и заключает договора с сотрудниками, работающими на политика на постоянной основе.

Представитель Минюста на суде заявил, что фонд необходимо ликвидировать, поскольку по результатам внеплановой проверки прокуратуры выяснилось, что он не предоставил в указанный срок документы для проверки, сообщила "Медиазона". Директора фонда Волкова за это привлекли к административной ответственности, он получил штраф в 2 тысячи рублей.

Напомним, что оппозиционер Алексей Навальный обжаловал в Верховном суде РФ решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России об отказе его регистрации в качестве кандидата в президенты.

Как сообщала "Страна", однако Верховный суд России подтвердил, что Навальный не сможет участвовать в выборах.