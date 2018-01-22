Министр иностранных дел Павел Климкин предложил разобрать Арку дружбы народов на металлолом.

Об этом он написал 22 января в своем Twitter.

"Или мы в символах запутались, или, может, так потому, что не осталось пионеров, которые бы на металлолом разобрали?", - спрашивает министр.

Фото: twitter.com/PavloKlimkin

Напомним, летом мы публиковали видео, как киевская Арка Дружбы народов превращалась в радугу ЛГБТ.

В мае Арку вернули в прежние цвета.

Ранее директор института нацпамяти Владимир Вятрович предлагал снести в Киеве Арку Дружбы народов и еще ряд советских памятников, таких как монумент Чкалову.

В националистической организации "Правый сектор" также высказали желание снести Арку дружбы народов в Киеве.