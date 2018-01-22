Климкин предложил разобрать Арку дружбы народов в Киеве на металлолом
Министр иностранных дел Павел Климкин предложил разобрать Арку дружбы народов на металлолом.
Об этом он написал 22 января в своем Twitter.
"Или мы в символах запутались, или, может, так потому, что не осталось пионеров, которые бы на металлолом разобрали?", - спрашивает министр.
Фото: twitter.com/PavloKlimkin
Напомним, летом мы публиковали видео, как киевская Арка Дружбы народов превращалась в радугу ЛГБТ.
В мае Арку вернули в прежние цвета.
Ранее директор института нацпамяти Владимир Вятрович предлагал снести в Киеве Арку Дружбы народов и еще ряд советских памятников, таких как монумент Чкалову.
В националистической организации "Правый сектор" также высказали желание снести Арку дружбы народов в Киеве.
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