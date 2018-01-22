Отстраненный лидер Каталонии Карлес Пучдемон сегодня прилетел в Данию, несмотря на угрозы испанских властей арестовать его в случае вылета из Бельгии. Об этом сообщил в Facebook.

Таким образом он покинул Данию впервые за 3 месяца, когда улетел туда после начала расследования на родине против него и членов его сепаратистского правительства.

По данным El Pais, самолет с политиком взлетел около 8:00 (по местному времени) из аэропорта Шарлеруа, расположенном в 50 километрах от Брюсселя и в 8:20 прибыл в датскую столицу.

Пучдемон сообщил, что примет участие в сегодняшних дебатах в Копенгагенском университете.

Фото: facebook.com/KRLSPuigdemont

Ранее стало известно, что Пучдемона могут избрать президентом Каталонии в изгнании. Две сепаратистские партии Каталонии "Вместе за Каталонию" и "Левые республиканцы Каталонии" приняли совместное решение признать на следующей неделе Карлеса Пучдемона президентом Каталонии в эксиле, то есть в изгнании.

Напомним, в декабре суд в Испании отозвал ордер на арест Пучдемона.