Президенты России и Казахстана обсудили ситуацию в Украине после предожения Трампа о переносе переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе из Минска (Беларусь) в Астану. Об этом сообщает пресс-служба президента России по результатам телефонного разговора Путина с Назарбаевым.

"Президент Казахстана подробно информировал об итогах своего недавнего официального визита в США и переговоров с Дональдом Трампом. С учетом этого обсужден широкий круг тем, в том числе ситуация в Афганистане, Сирии, вокруг Корейского полуострова и в Украине", - говорится в сообщении.

Как сообщала "Страна", в Минске ответили на идею Трампа и Назарбаева: "Переговоры по Донбассу можно перенести хоть в Антарктиду".

Напомним также, что в соцсетях сравнили, как Трамп принимал Порошенко и Назарбаева.