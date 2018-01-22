Самая популярная криптовалюта мира начала снижаться в цене на фоне ужесточения контроля со стороны азиатских регуляторов.

Об этом свидетельствуют результаты торгов на CoinMarketCap.

Так, по состояние на утро 22 января цена биткоина составляла $11,8 тысяч. Таким образом он подешевел приблизительно на 4 процента.

Кроме того, на спад пошли и другие криптовалюты: курс Ethereum снизился на 4,32%, до чуть выше 1 тыс. долларов, Ripple – на 5,81%, до 1,39 доллара, Bitcoin Cash – на 6,08%, до 1 тыс. 776 долларов.

Отметим, что капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 564 млрд 4 млн долларов, где на долю биткоина приходится порядка 35% всего рынка.

Напомним, в пятницу народный банк Китая запретил всем местным банкам обслуживать криптотрейдеров.

Фото: coinmarketcap.com

Как сообщалось ранее, минфин США увидел в криптовалютах угрозу отмывания денег и криминала.