Биткоин снова подешевел на фоне новостей из Китая
Самая популярная криптовалюта мира начала снижаться в цене на фоне ужесточения контроля со стороны азиатских регуляторов.
Об этом свидетельствуют результаты торгов на CoinMarketCap.
Так, по состояние на утро 22 января цена биткоина составляла $11,8 тысяч. Таким образом он подешевел приблизительно на 4 процента.
Кроме того, на спад пошли и другие криптовалюты: курс Ethereum снизился на 4,32%, до чуть выше 1 тыс. долларов, Ripple – на 5,81%, до 1,39 доллара, Bitcoin Cash – на 6,08%, до 1 тыс. 776 долларов.
Отметим, что капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 564 млрд 4 млн долларов, где на долю биткоина приходится порядка 35% всего рынка.
Напомним, в пятницу народный банк Китая запретил всем местным банкам обслуживать криптотрейдеров.
Фото: coinmarketcap.com
Как сообщалось ранее, минфин США увидел в криптовалютах угрозу отмывания денег и криминала.