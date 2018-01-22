Бывший защитник киевского Динамо Домагой Вида, который перешел в турецкий Бешикташ как свободный агент, вчера 21 января, дебютировал в турецкой Суперлиге.

Бешикташ играл на выезде против Антальяспора и победил со счетом 2 - 1. "Черные орлы" хоть и пропустили первыми на 8 минуте, но смогли вырвать победу. Дубль у Бешикташа оформил Талиска на 30 и 54 минутах.

Хорватский легионер провел на поле все 90 минут поединка и получил неплохую прессу по итогам матча. Бешикташ в чемпионате Турции идет на 4 месте, у команды 33 очка.

Напомним, ранее "Страна" рассказывала, что английский клуб Вест Бромвич Альбион готов выложить 3 миллиона фунтов за защитника Динамо Тамаша Кадара.

Зимняя трансферная кампания завершится 31 января в 24.00, поэтому Алан Пардью, главный тренер Вест Бромвич Альбиона рассчитывает завершить сделку как-можно скорее. Венгерский легионер должен усилить линию обороны команды, которая уже пропустила 31 гол.

Также мы сообщали, что Динамо начинает продажу билетов на гостевой матч ЛЕ с АЕК.