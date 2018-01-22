Выступая на День Соборности Петр Порошенко заявил, что закон о реинтеграции Донбасса не противоречит минским договоренностям.

"Хочу подчеркнуть отдельно, что ни дух, ни буква этого закона не противоречат минским договоренностям, как это хочет представить Москва. В отличие от России, которая хочет найти любой повод, чтобы их выполнять, Украина неуклонно придерживается и будет придерживаться всех своих международных обязательств", - заявил президент.

Также он добавил, что закон о реинтеграции Донбасса будет сразу подписан, после того как он поступит на Банковую из Верховной Рады.

Напомним, что ране глава МИД России Сергей Лавров заявил, что закон о реинтеграции Донбасса перечеркивает Минские соглашения.

Ранее "Страна" разбиралась, почему закон о деоккупации Донбасса "завис" до февраля. Основные голоса за документ дали БПП, "Народный фронт", "Батькивщина" и "Самопомощь". Против выступил "Оппозиционный блок".