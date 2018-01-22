В Таиланде украинец и две россиянки попали в ДТП. Наш соотечественник госпитализирован с травмами, а две гражданки России 68 и 67 лет погибли, сообщает The Phuket News.

Авария произошла на популярном среди туристов острове Пхукет вчера, 21 января.

Автомобиль Nissan под управлением украинца столкнулся лоб в лоб с микроавтобусом.

По словам водителя микроавтобуса, инцидент произошел из-за того, что Nissan неожиданно выехал на встречную полосу движения. Украинца попросили проверить на наличие алкогольного или наркотического опьянения.

Российские консульские служащие были проинформированы о смерти женщин. Сейчас продолжается расследование жуткого ДТП.

Фото: thephuketnews.com

Ранее в соцсетях появились фото погибших в Кабуле украинских стюардесс. Они погибли в результате теракта в отеле.

Также напомним, как супруги из Украины переплыли Атлантический океан на парусном катамаране.