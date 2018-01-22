"Сапог украинского оккупанта". Порошенко оговорился выступая на День Соборности
Во время выступления на День Соборности, 22 января, президент Петр Поршенко сделал оговорку, заявив об украинском оккупанте который топчет украинскую землю.
"И радостный праздник День Соборности будет для украинцев будет с горьким привкусом до тех пор, пока сапог украинского оккупанта... российского оккупанта (поправил себя президент - Прим.Ред.) топчет нашу суверенную украинскую землю Крыма, Севастопля, Донетчины и Луганщины", - сказал Петр Порошенко.
День соборности Украины отмечается ежегодно, 22 января, в день провозглашения в 1919 году Акта воссоединения Украинской народной республики (УНР) и Западно-Украинской народной республики (ЗУНР) в единое украинское государство. Кроме того, 22 января 1918 года — был подписан IV универсал УЦР, провозгласивший полную независимость УНР.
Ранее Порошенко оговорился, заявив о "подлости украинского режима". Президент выступал в министерстве иностранных дел по случаю дня дипломатической службы Украины и сделал оговорку в своей речи. "Дорогие друзья, никто, наверное, не знает, подлость украинского режима лучше, чем мы - украинцы", - отметил Петр Порошенко в своем выступлении. Конечно же, президент имел в виду "российский режим".
А во время визита в Мариуполь Порошенко также оговорился и заявил об "украинской оккупации" Донбасса.