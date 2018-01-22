Во время выступления на День Соборности, 22 января, президент Петр Поршенко сделал оговорку, заявив об украинском оккупанте который топчет украинскую землю.

"И радостный праздник День Соборности будет для украинцев будет с горьким привкусом до тех пор, пока сапог украинского оккупанта... российского оккупанта (поправил себя президент - Прим.Ред.) топчет нашу суверенную украинскую землю Крыма, Севастопля, Донетчины и Луганщины", - сказал Петр Порошенко.

День соборности Украины отмечается ежегодно, 22 января, в день провозглашения в 1919 году Акта воссоединения Украинской народной республики (УНР) и Западно-Украинской народной республики (ЗУНР) в единое украинское государство. Кроме того, 22 января 1918 года — был подписан IV универсал УЦР, провозгласивший полную независимость УНР.

Ранее Порошенко оговорился, заявив о "подлости украинского режима". Президент выступал в министерстве иностранных дел по случаю дня дипломатической службы Украины и сделал оговорку в своей речи. "Дорогие друзья, никто, наверное, не знает, подлость украинского режима лучше, чем мы - украинцы", - отметил Петр Порошенко в своем выступлении. Конечно же, президент имел в виду "российский режим".

А во время визита в Мариуполь Порошенко также оговорился и заявил об "украинской оккупации" Донбасса.