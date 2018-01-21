Апелляционный суд Англии приступит в понедельник в рассмотрению апелляционной жалобы Украины на решение Высокого суда Лондона по долгу перед Россией в размере $3 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"Слушания начнутся в понедельник, 22 января. Как ожидается, они займут четыре-пять дней", - сказал собеседник агентства.

Как говорится в программе заседаний суда, слушание пройдет под председательством судьи Элизабет Глостер, занимающей пост вице-президента апелляционного суда. Два других судьи, которые примут участие в слушаниях, - Филип Сейлс и Дэвид Ричардс.

Ранее американский бизнесмен заявил, что будет судиться с Украиной из-за "миллиардов Януковича".

Еще отметим, что генпрокурор Юрий Луценко пообещал конфисковать еще 3 миллиарда "денег Януковича".