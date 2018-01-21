На складе фейерверков в промышленном районе Дели в Индии произошел пожар, в результате которого погибли 17 человек, среди которых 10 женщин. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Пожар начался в подвале и быстро распространился. В результате работники, которые находились на верху, оказались заблокированными.

Выбраться удалось только двоим работникам – они прыгнули с крыши трехэтажного здания и получили переломы ног.

Как сообщается, пожарным понадобилось около трех часов, чтобы потушить огонь. Как рассказал один из тех, кому удалось выжить, склад открылся примерно две недели назад. Там упаковывали фейерверки, произведенные в Китае. По данным телеканала, семерых погибших уже идентифицировали.

Фото: ndtv.com

Как сообщала "Страна", в Германии при запуске фейерверка погибли два человека.

Напомним также, что ранее в Индонезии взорвался завод фейерверков, погибли 47 человек.