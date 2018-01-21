Президент "Реала" Флорентино Перес разрешил Жорже Мендешу, агенту нападающего мадридцев Криштиану Роналду, вести переговоры с другими клубами о переходе футболиста, сообщает record.pt.

Издание отмечает, что отношения 32-летнего Роналду с Пересом якобы оказались подорваны, поскольку президент "Реала" до сих пор не исполнил данное после победы в 2017 году в Лиге чемпионов обещание улучшить условия контракта португальца, который действует до лета 2021 года.

Теперь агент футболиста имеет от Переса карт-бланш в переговорах, однако ситуация осложняется тем, что президент "Реала" не определил, какую сумму хотел бы выручить за Роналду.

Напомним, в последнем матче Примеры Криштиано Роналду разбили лицо, в результате чего ему пришлось досрочно покинуть поле.