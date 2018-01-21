Члены СБ ООН в понедельник обсудят развитие событий в Сирии. Об этом сообщил в воскресенье глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"СБ ООН соберется в понедельник на консультации по ситуации в Сирии. Франция, среди прочего, подчеркнет важность обеспечить доступ (сирийцев - Прим. Ред.) к гуманитарной помощи", - написал он в Twitter.

Фото: twitter.com/JY_LeDrian

Как сообщала "Страна", турецкая армия начала операцию "Оливковая ветвь" против курдских военизированных формирований в районе сирийского города Африн.

Еще мы отмечали, что Франция потребовала прекратить наступление турецкой армии на сирийские курдские "Отряды народной самообороны" в районе Африн.

Также отмечалось, что сирийские курды обвинили Россию в одобрении турецкой военной операции.