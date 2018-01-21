Правительство Филиппин собирается депортировать 19 россиянок, которые подозреваются в занятиях проституцией в ночных клубах. Об этом сообщает Lenta.ru cо ссылкой на телеканал ABS-CBN.

Девушек задержали ночном клубе Анхелеса (провинция Пампанга) практически с поличным. Отмечается, что они были оформлены там как "специалисты по работе с гостями". Вместе россиянками арестовали двух корейцев, предположительно, их сутенеров - кассира и менеджера клуба.

В полиции считают, что именно корейцы привезли женщин в страну.

"Арестованные занимаются секс-бизнесом, предоставляя клиентам услуги женщин за 1,5 тысячи песо в час (750 грн/час)", — рассказали в правоохранительных органах.

По информации полиции, они завлекают девушек в страну в качестве туристок.

Все арестованные будут дожидаться депортации в следственном изоляторе.

Как сообщала "Страна", высшая школа экономики вывела средние цены на московских проституток.

Напомним также, что экс-директор ФБР признался, что Трамп ему сразу все рассказал о России и проститутках.