Известный французский политик Тьерри Мариани в своей Twitter подтвердил, что подал в суд на украинского активиста Максима Михайленко, о чем ранее сообщала "Страна".

"После того как экстремист из Украины Макс Михайленко угрожал мне убийством, суд Высшей инстанции в Париже начал слушать это дело по моему обращению", - написал француз.

Фото: twitter.com/thierrymariani

Напомним, что в своем иске Тьерри Мариани заявлял, что Михайленко еще в марте 2017 года, после поездки французского политика в Крым, опубликовал у себя на ФБ пост следующего содержания: "эти люди (политики, которые побывали в Крыму – Прим.ред.) должны получить предупреждение, что они в любой момент могут стать жертвами действий террористических организаций. Которые, к примеру, в вопросе освобождения Крыма предпочитают действия словам. Сидит к примеру, какой-нибудь Тьерри Маруани в кафе "Бобур", весело хрустит омаром, а официант сзади вгоняет ему в спину тесак. И оставляет на омаре записочку, за что именно наказан данный конкретный персонаж. Сейчас ведь уже тепло - столики везде расставляют, простор... и поездки [в Крым] прекратятся".

За этот пост Мариани подал в суд на Михайленко. 16 января в Париже состоялось первое судебное заседание по данному делу. Суд признал иск правомерным, передал дело республиканскому прокурору. В течение следующих шести месяцев прокурор должен найти Михайленко и передать ему повестку, чтобы он явился в суд для дачи показаний.

Если суд признает Михайленко виновным, ему грозит от 6 месяцев тюрьмы и 7500 евро компенсации. А недавно во Франции проголосовали за новый закон, который поднимает ответственность за угрозы смерти до 5 лет тюремного заключения и 75 тысяч евро штрафа.

Сам Михайленко в комментарии "Стране" заявил: "я не угрожал Мариани убийством, а хотел предупредить. И заметьте, в этом посте я обращаюсь к СБУ - о том, что, по его мнению, его могут легко использовать в грязных играх России и Путина, наводнившего Европу своими террористами. И свалить это на украинцев. С удовольствием дам свидетельства французской полиции и, если надо, выступлю в суде".