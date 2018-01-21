В Пензе живет обладательница самых длинных в мире ног - это 29-летняя модель Екатерина Лисина, которая подтвердила рекорд в Книге рекордов Гиннесса-2018 как обладательница самых длинных ног в мире. Об этом сообщает Kp.ru.

Рост девушки - 205,74 сантиметра, а длина ног - 133 сантиметра.

В январе этого года она подала в Книгу Гиннесса сразу две заявки. Кроме длины ног, она хотела получить титул самой рослой модели планеты.

Девушка уже является самой высокой женщиной России.

Фото: instagram.com/ekaterina_lisina15

Фото: instagram.com/ekaterina_lisina15

Фото: instagram.com/ekaterina_lisina15

Ранее Екатерина Лисина занималась баскетболом: играла в подмосковном "Спартаке" и курском "Динамо", выступала в составе сборной России.

Вместе с российской сборной стала бронзовым призером Олимпиады-2008 в Пекине, серебряным призером ЧМ-2006 в Бразилии и чемпионом Европы-2007. Три года назад она оставила большой спорт, променяв его на модельный бизнес и семейную жизнь. Спортсменка родила сына в 2011 году.

Как сообщала "Страна", самый тяжелый футболист мира попал в Книгу рекордов Гиннеса, как лучший игрок в симулятор FIFA.

Напомним также, что собака с самым длинным языком в мире попала в Книгу рекордов Гиннеса.