Из-за снегопада в Украине остаются обесточенными 174 населенных пункта в трех областях страны. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"Остаются обесточенными 174 населенных пункта в 3 областях: Одесская – 126, Черкасская – 44 и 4 в Донецкой", – говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Кроме того, как доложили в ГСЧС, в Одесской области продолжаются восстановительные работы в г. Вилково. В частности, для энергообеспечения насосной станции и больницы города привлечены 2 передвижные электростанции ГСЧС. Также в Вилковской городской больнице оборудован пункт обогрева для населения города.

Как сообщала "Страна", в Черкассах объявили чрезвычайную ситуацию из-за обесточивания насосной станции.

Напомним, в День Соборности наметет много снега, обещают мороз до -13.