За последние два дня в Украине отключили сразу два энергоблока: один – на Ровенской и один – на Запорожской АЭС. Об этом говорится в пресс-релизе НАЭК "Энергоатом".

"20 января 2018 года в 00 часов 35 минут энергоблок №2 Запорожской АЭС отключен от сети для проведения планового среднего ремонта", - говорится в пресс-релизе пресс-службы .

Подчеркивается, что в настоящее время на Запорожской АЭС в работе находятся 5 энергоблоков. Суммарная мощность генераторов составляет 5 000 МВт.

Кроме того, 19 января блок №2 Ровенской АЭС также был отключен от энергосистемы страны действием автоматической защиты.

Как сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом", отключение произошло в 11.20 утра. Причины срабатывания защиты выясняются.

Однако позже в компании сообщили, что энергоблок на Ровенской АЭС подключили к энергосети после устранения замечаний, приведших к останову блока.

"По состоянию на 15 часов 20 января в работе находятся два энергоблока Ровенской АЭС с суммарной нагрузкой 1200 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет", - сообщили в "Энергоатоме".

Энергетический эксперт Дмитрий Марунич ранее обратил внимание на то, что третий энергоблок Ровенской АЭС в октябре 2017 года отключался 2 раза за 3 дня. А 11 января в работе третьего энергоблока Южно-Украинской АЭС произошел сбой, в результате чего сработало аварийное отключение главного насоса.

Напомним, что 3 января в Хмельницкой области неисправность вывела из строя один из энергоблоков АЭС.

Еще отметим, что 30 декабря на Ровенской АЭС отключали блок №1 от энергосети из-за ремонта.