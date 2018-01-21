Среди украинцев, погибших в результате нападения на гостиницу в Кабуле, было две женщины. Восемь погибших были сотрудниками авиакомпании Kam Air, двое из которых работали бортпроводниками. Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на журналиста агентства EFE Notocias в Афганистане Бабера Сахела.

"Министр внутренних дел сообщил, что погибшие иностранцы, включая украинцев, были убиты в труднодоступном месте гостиницы. И они были найдены во время поисковых операций", – говорится в сообщении.

По его словам, во время атаки 42 работника Kam Aіr находились в отеле. Выжившие были эвакуированы военными силами США, их переместили в ближайший военный лагерь.

Обычно в отеле Іntercontіnental каждую ночь находится от 45 до 50 иностранцев, причем большинство из них - сотрудники авиакомпаний.

Напомним, боевики захватили гостиницу "Интерконтиненталь" в Кабуле 20 января, примерно в 4 часа утра по местному времени. Операция по освобождению отеля продолжалась много часов. В результате атаки на отель погибли девять граждан Украины, один гражданин Германии, один – Греции, один – Казахстана. Также были убиты четверо афганцев. Еще двоих человек до сих пор не опознали.

Между тем министр иностранных дел Павел Климкин подтвердил гибель шести украинцев.