Россия не против появления миротворцев ООН в Донбассе, но считает, что сначала должны быть выполнены Минские соглашения.

Об этом в интервью газете "Коммерсантъ" заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает "Интерфакс".

Он напомнил о содержании минских договоренностей, согласно которым необходимо провести амнистию, ввести в действие закон об особом статусе территорий на юго-востоке Украины, инкорпорировать его в конституцию и потом проводить выборы.

"Но когда нам говорят, что они все это сделают - проведут амнистию, дадут особый статус, организуют выборы, но сначала нужно отдать международным силам весь этот район, чтобы они там "заказывали бал", это не пройдет. Это "красная линия", и все это прекрасно понимают и вбрасывают такие предложения с очень негодными целями поспекулировать на теме миротворцев", - заявил министр.

Он подчеркнул, что если бы это зависело от России, миротворцы "давно бы появились" на этих территориях. "Мешает только одно: никто не хочет начинать конкретно обсуждать наши предложения, - сказал Лавров.

По его мнению, нельзя "просто взять и выкинуть политическую часть Минских договоренностей".

"Обещание о том, что они потом будут выполнены, когда военная ооновская администрация возьмет под контроль всю эту территорию, сомнительное. Если авторы этой идеи уговорят Донецк и Луганск - пожалуйста. Именно это предусмотрено Минскими договоренностями и одобрено СБ ООН. Но я считаю, что те, кто продвигает такую концепцию, просто хотят задушить эти две территории", - сказал Лавров.

Ранее в России заявили, что не пустят миротворцев ООН на всю территорию "ДНР"/"ЛНР".

В то же время Киев утверждает, что подвижек по миротворцам на Донбассе не будет.