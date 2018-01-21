Франция и Германия планируют подписать обширный договор о франко-немецком сотрудничестве, который углубит сотрудничество между странами. Об этом сообщает пресс-служба президента Франции.

Договор собираются приурочить к 55-й годовщине подписания Елисейского договора, которая состоится в понедельник, 22 января. В этот день канцлер Германии Конрад Аденауэр и президент Франции Шарль де Голль подписали Елисейский договор, положивший начало немецко-французской дружбе.

Предполагается, что он углубит экономическую интеграцию и способствует двусторонней гармонизации законодательства. Кроме того, они планируют усилить сотрудничество в области обороны и безопасности, и создать более тесные связи между гражданами стран.

"Франция и Германия стремятся еще больше расширить франко-германское сотрудничество, чтобы соответствовать политическим, экономическим, социальным и технологическим вызовам будущих десятилетий. При этом речь идет прежде всего о том, чтобы продвигаться на пути к более процветающей и конкурентоспособной, суверенной, единой и демократической Европе. Наше стремление состоит в определении общих позиций по всем важным европейским и международным вопросам", – говорится в заявлении.

Как сообщала "Страна", Эрдоган пригласил Меркель в гости, чтобы обсудить нормализацию отношений.

Напомним также, что Меркель и Макрон хотят, чтобы в Украине обменяли всех пленных.