В Харьковской области двое человек отравились угарный газом. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Так, в городке Чугуев мужчина и женщина задохнулись угарным газом от водонагревателя, который был установлен с нарушениями, без вытяжки.

По предварительным данным правоохранителей, погибшие включили газовую колонку и умерли ночью от отравления угарным газом.

Погибшими оказались 29-летняя женщина и 36-летний мужчина.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай" Уголовного кодекса Украины.

Фото: facebook.com/police.kharkov

Как сообщалось ранее, накануне во Львове угарным газом отравились пятеро детей-спортсменов из Киева.

Также мы писали, что во Львове шесть детей отравились угарным газом.