Нападающий мадридского Реала Криштиану Роналду не доиграл матч чемпионата Испании, когда после нескольких результативных ударов получил бутцой по лицу. Об этом сообщает Football.ua.

Матч оказалаась сверхрезультативной для португальца. В поединке с Депортиво "Реал" одержал уверенную победу со счетом 7:1.

Криштиану Роналду вышел в старте и оформил дубль, забив 5-й и 6-й голы своей команды. Во время этого удара, Роналду получил бутсой в лицо от защитника.

Вся голова португальца тут же покрылась кровью и он покинул поле, так на него и не вернувшись.

Фото: football.ua

Фото: football.ua

Фото: football.ua

Как сообщала "Страна", "Реал" не хочет платить Роналду 40 миллионов евро в год.

Также напомним, что китайский клуб готов сделать предложение Криштиану Роналду.