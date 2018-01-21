Роналду разбили лицо в игре чемпионата Испании
Нападающий мадридского Реала Криштиану Роналду не доиграл матч чемпионата Испании, когда после нескольких результативных ударов получил бутцой по лицу. Об этом сообщает Football.ua.
Матч оказалаась сверхрезультативной для португальца. В поединке с Депортиво "Реал" одержал уверенную победу со счетом 7:1.
Криштиану Роналду вышел в старте и оформил дубль, забив 5-й и 6-й голы своей команды. Во время этого удара, Роналду получил бутсой в лицо от защитника.
Вся голова португальца тут же покрылась кровью и он покинул поле, так на него и не вернувшись.
Фото: football.ua
Фото: football.ua
Фото: football.ua
Как сообщала "Страна", "Реал" не хочет платить Роналду 40 миллионов евро в год.
Также напомним, что китайский клуб готов сделать предложение Криштиану Роналду.