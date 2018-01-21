Киев передал "ЛДНР" помилованную Порошенко женщину
На контрольном пункте въезда-выезда "Майорск" состоялась передача представителям "ЛДНР" женщины, накануне помилованной президентом Петром Порошенко.
Об этом на своей странице в Facebоok сообщила представитель президента в Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко.
"Только что проинформировали офис президента и меня представители СБУ, на КПВВ "Майорськ" состоялась передача женщины, накануне помилованной президентом для продолжения процесса освобождения заложников", - отметила она.
Теперь, по ее словам, в ближайшие дни, согласно достигнутой в рамках работы гуманитарной Минской группы договоренности, ожидается передача Киеву украинского военного.
Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko
Ранее замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что следующее освобождение пленных украинцев может пройти в феврале.
А президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко предложил работу освобожденным из плена на Донбассе болельщикам луганской "Зари" Владиславу Овчаренко и Артему Ахмерову.