На контрольном пункте въезда-выезда "Майорск" состоялась передача представителям "ЛДНР" женщины, накануне помилованной президентом Петром Порошенко.

Об этом на своей странице в Facebоok сообщила представитель президента в Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко.

"Только что проинформировали офис президента и меня представители СБУ, на КПВВ "Майорськ" состоялась передача женщины, накануне помилованной президентом для продолжения процесса освобождения заложников", - отметила она.

Теперь, по ее словам, в ближайшие дни, согласно достигнутой в рамках работы гуманитарной Минской группы договоренности, ожидается передача Киеву украинского военного.

Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

Ранее замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что следующее освобождение пленных украинцев может пройти в феврале.

А президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко предложил работу освобожденным из плена на Донбассе болельщикам луганской "Зари" Владиславу Овчаренко и Артему Ахмерову.