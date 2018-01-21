Президент Украины Петр Порошенко поручил правительству оказать необходимую помощь семьям погибших в Кабуле украинцев. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Шокированный трагической вестью из Афганистана. В результате террористического нападения на отель в Кабуле погибли граждане Украины, сотрудники украинской авиакомпании. Выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших", - отметил Петр Порошенко.

Он отметил, что МИД срочно направляет в Кабул украинского консула из Душанбе с целью проведения соответствующих консульских действий. Также установлен контакт с американскими консульскими сотрудниками, находящимися на месте теракта в Афганистане.

"Поручил Кабмину предоставить всю необходимую помощь для семей украинских граждан, погибших в Афганистане", - также сообщил Глава государства.

Фото: facebook.com/petroporoshenko

Как сообщала "Страна", ранее появилось видео, как туристы гостиницы на простынях сбегали от террористов.