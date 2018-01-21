Падение курса гривны вызвано уменьшением экспорта в январе и продолжению выплат за границу. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в эфире телеканала ICTV, передает "Интерфакс-Украина".

"Было падение, он (курс гривны - Прим. Ред.) свободно регулируемый и зависит от того, например, что в январе идет уменьшение экспорта из Украины, если идет уменьшение экспорта - меньше валюты поступает в Украину, а есть выплаты, которые мы делаем из Украины", - сказал премьер.

По его словам, по вышеуказанным причинам возникает определенный дисбаланс, из-за которого и падает курс гривны.

"Но когда все начинает работать абсолютно нормально, когда мы начинаем экспортировать, когда баланс начинаем сохранять, то ситуация уменьшается и все остается в пределах прогнозируемых. В прошлом году было то же самое", - отметил Гройсман.

Как сообщалось, что курс доллара на межбанке подтянулся к отметке 29 гривен. Но банкиры уверены, что "еще не вечер".

Напомним, ранее экономист назвал главные причины девальвации гривны с начала года. Одной из таких стала "сезонная глупость правительства".