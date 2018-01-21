Британская актриса Зои Уонамейкер, которая известна по роли мадам Трюк из фильма "Гарри Поттер и философский камень", пошутила, что ее никогда не домогались в жизни. Об этом сообщает The Daily Mirror.

Актриса отметила, что сексуальные домогательства были широко распространены в сфере шоу-бизнеса в 1970-е, особенно в крупных британских телекомпаниях. Однако ее они обошли стороной.

"У меня есть подруга, которая работала редактором сценариев, и к ней постоянно приставали. И меня просто раздражало то, что никто не пытался сделать подобное со мной", - заявила Уонамейкер.

Актриса назвала нынешний сексуальный скандал в Голливуде "охотой на ведьм". Уонамейкер считает, что проблема касается не только шоу-бизнеса.

По мнению актрисы, для того чтобы избавиться от проблемы сексуальных домогательств, необходимо с ранних лет учить детей уважительно относиться друг к другу.

Как сообщала "Страна", Шэрон Стоун хохотала 10 секунд в ответ на вопрос о сексуальных домогательствах.

Напомним также, что в Нидерландах на основе блокчейна разработали мобильное приложение для получения согласия на секс.