В Киеве на Столичном шоссе один и парней, перебегая дорогу, угодил под автомобиль. Об этом сообщает портал "Киев оперативный" на странице в Facebook.

"По предварительным данным, возле станции метро Выдубычи двое молодых людей решили перебежать дорогу, водитель Audi не успел вовремя среагировать и сбил одного из пешеходов. Удар был настолько сильный, что мужчину перебросило через отбойник на встречную полосу", - говорится в сообщении.

От полученных травм 26-летний пешеход погиб на месте.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Как сообщала "Страна", в Ровенской области в лобовом ДТП погиб поляк и 10-месячный ребенок.

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