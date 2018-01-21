Во время матча английской Национальной лиги "Саутпорт – Стокпорт" один из болельщиков Саутпорта выбежал к кромке поля и напал на футболистов, которые находились в запасе команды. Об этом сообщает ВВС.

Нападение не зафиксировала ни одна камера. Случившееся стало известно лишь со слов зрителей.

Неясно, были ли зрители поклонниками любой из сторон.

Также сообщается, что несколько четких изображений инцидента стали доступны полиции по кадрам местного телевидения.

Футболист отметил, что группа сторонников потасовки была выгнана до прибытия офицеров.

"Клуб очень серьезно относится к безопасности наших сотрудников, наших игроков, наших добровольцев и наших сторонников. Клуб считает, что это был отдельный инцидент. Однако в свете сегодняшних событий будет проведен полный обзор процедур обеспечения безопасности", - отметили в Саутпорте.

Саутпорт обыграли Стокпорт со сетом 3-1 на стадионе сообщества Мерсетрайл.

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